Над Россией за ночь сбили 106 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью — 44. Над Рязанской областью уничтожили 22 беспилотника. Еще по 11 аппаратов перехватили над Ростовской и Воронежской областями.

Семь беспилотников сбили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями. По одному БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, Орловской и Липецкой областей.