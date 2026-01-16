На пожаре в Рязанской области пострадал человек

Пожар случился в ночь на 16 января в селе Сынтул в Касимовском округе. Горел жилой дом. Площадь пожара составила 112 кв. м. Есть пострадавший. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.