Мэрия предупредила рязанцев об участившихся случаях мошенничества

Рязанцев предупредили об активности телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Злоумышленники под различными предлогами пытаются выведать личные данные, включая номера банковских карт. Власти призвали не вступать в диалог с подозрительными лицами и проверять данные о выплатах в минтруда и соцзащиты Рязанской области, а также в управлении дополнительных мер соцподдержки и соцпомощи администрации.