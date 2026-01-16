Lada Granta переходит только на «механику»
Решение обусловлено экономикой и стремлением избежать внутренней конкуренции. По словам Корниенко, оснащение Granta «автоматом» сделает её цену равной Iskra, приоритетной модели компании в этом сегменте.
Lada Granta начнут производить только с «механикой». Об этом сообщил руководитель продуктового маркетинга АвтоВАЗа Корниенко.
