Курс рубля достиг максимума за год

6 января доллар упал до 77,5 рубля, евро — ниже 90 рублей. Юань на Мосбирже опускался до 11,1 рубля. Индекс Мосбиржи достиг 730 пунктов. Однако, как и год назад, аналитики прогнозируют ослабление российской валюты до фундаментальных уровней из-за снижения цен на нефть и геополитической напряженности.

Рубль укрепляется к основным валютам в начале года. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на данные Investing.

