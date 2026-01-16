Рязань
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
29 минут назад
161
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 741
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 542
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 766
КНР полностью прекратила импорт электроэнергии из РФ
Китай с 1 января полностью перестал покупать электроэнергию из РФ. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Всё дело в том, что высокая экспортная стоимость, превышающая внутренние китайские, стала невыгодной для Пекина.

По словам собеседников издания, экспорт российской электроэнергии в Китай в 2026 году маловероятен, несмотря на контракт до 2037 года. Минэнерго РФ допускает возобновление поставок при новом запросе и взаимовыгодных условиях.

При этом Путин подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Китаем, отметив лидерство России в поставках нефти, газа и угля, а также совместные проекты в атомной энергетике и экологически чистых источниках.