КНР полностью прекратила импорт электроэнергии из РФ

Китай с 1 января полностью перестал покупать электроэнергию из РФ. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Всё дело в том, что высокая экспортная стоимость, превышающая внутренние китайские, стала невыгодной для Пекина.

По словам собеседников издания, экспорт российской электроэнергии в Китай в 2026 году маловероятен, несмотря на контракт до 2037 года. Минэнерго РФ допускает возобновление поставок при новом запросе и взаимовыгодных условиях.

При этом Путин подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Китаем, отметив лидерство России в поставках нефти, газа и угля, а также совместные проекты в атомной энергетике и экологически чистых источниках.