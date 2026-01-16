«Известия»: ВС РФ направят мобильные отряды на защиту Арктики

ВС РФ планируют усилить защиту Арктики, направив дополнительные силы боевых пловцов. Об этом сообщают в «Известиях», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
В материале уточняется, что власти намерены сформировать специальные мобильные отряды для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в составе Северного флота.
Существующие отряды ПДСС привязаны к конкретным базам Военно-морского флота, тогда как новые формирования будут мобильными и сосредоточатся на охране временных дислокаций и портов.
Военный эксперт Дмитрий Боленков подчеркнул, что диверсионная угроза в северных широтах не должна недооцениваться.
Бывший командир отряда ПДСС Алексей Мендрик отметил, что низкая температура воды в Арктике требует активного использования роботизированных систем для охраны баз и кораблей.
Сергей Авакянц, бывший командующий Тихоокеанским флотом, также акцентировал внимание на необходимости усиления ВМФ России в свете возможного присоединения Гренландии к США и ее милитаризации.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS.