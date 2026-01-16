Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-16°
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-9°
ЦБ USD 78.53 -0.04 16/01
ЦБ EUR 91.81 -0.39 16/01
Нал. USD 78.61 / 78.50 16/01 16:00
Нал. EUR 91.60 / 92.57 16/01 16:00
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
8 минут назад
28
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
3 часа назад
351
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 856
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 547
«Известия»: ВС РФ направят мобильные отряды на защиту Арктики
ВС РФ планируют усилить защиту Арктики, направив дополнительные силы боевых пловцов. Об этом сообщают в «Известиях», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. В материале уточняется, что власти намерены сформировать специальные мобильные отряды для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в составе Северного флота. Существующие отряды ПДСС привязаны к конкретным базам Военно-морского флота, тогда как новые формирования будут мобильными и сосредоточатся на охране временных дислокаций и портов.

Военный эксперт Дмитрий Боленков подчеркнул, что диверсионная угроза в северных широтах не должна недооцениваться.

Бывший командир отряда ПДСС Алексей Мендрик отметил, что низкая температура воды в Арктике требует активного использования роботизированных систем для охраны баз и кораблей.

Сергей Авакянц, бывший командующий Тихоокеанским флотом, также акцентировал внимание на необходимости усиления ВМФ России в свете возможного присоединения Гренландии к США и ее милитаризации.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.