«Известия»: ВС РФ направят мобильные отряды на защиту Арктики

ВС РФ планируют усилить защиту Арктики, направив дополнительные силы боевых пловцов. Об этом сообщают в «Известиях», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. В материале уточняется, что власти намерены сформировать специальные мобильные отряды для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в составе Северного флота. Существующие отряды ПДСС привязаны к конкретным базам Военно-морского флота, тогда как новые формирования будут мобильными и сосредоточатся на охране временных дислокаций и портов.

ВС РФ планируют усилить защиту Арктики, направив дополнительные силы боевых пловцов. Об этом сообщают в «Известиях», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В материале уточняется, что власти намерены сформировать специальные мобильные отряды для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в составе Северного флота.

Существующие отряды ПДСС привязаны к конкретным базам Военно-морского флота, тогда как новые формирования будут мобильными и сосредоточатся на охране временных дислокаций и портов.

Военный эксперт Дмитрий Боленков подчеркнул, что диверсионная угроза в северных широтах не должна недооцениваться.

Бывший командир отряда ПДСС Алексей Мендрик отметил, что низкая температура воды в Арктике требует активного использования роботизированных систем для охраны баз и кораблей.

Сергей Авакянц, бывший командующий Тихоокеанским флотом, также акцентировал внимание на необходимости усиления ВМФ России в свете возможного присоединения Гренландии к США и ее милитаризации.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.