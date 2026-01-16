ГАИ обратилась к рязанским водителям

В Госавтоинспекции рассказали, что в настоящее время инспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. «Личный состав ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию», — подчеркнули в сообщении. Водителей призвали заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному.