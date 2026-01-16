ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области
В пятницу, 16 января, и выходные дни в регионе проведут рейды по поиску пьяных водителей и профилактике нарушений ПДД. Госавтоинспекция Рязанской области просит жителей сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.
