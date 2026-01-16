FT: Зеленский пойдет на территориальные уступки в случае членства Украины в ЕС

Такой результат, по оценке издания, мог бы компенсировать для Зеленского сложные уступки, включая территориальные потери в ходе мирного урегулирования. В то же время, как отмечает FT, план ЕС по упрощению системы вступления Киева в ЕС вызывает беспокойство у некоторых стран объединения. Отмечается, что Украина может получить предварительное предложение на вступление в блок с меньшими полномочиями в принятии решений.

Владимир Зеленский готов рассмотреть территориальные уступки России в обмен на вступление Украины в ЕС. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что Украина может получить предварительное предложение на вступление в блок с меньшими полномочиями в принятии решений. Это даст Киеву доступ к частям единого рынка ЕС, сельхозсубсидиям и финансированию развития.

Однако, по словам некоторых официальных лиц, это негативно скажется на будущей стабильности блока, снизит ценность членства и вызовет недовольство у других стран, претендующих на вступление.

