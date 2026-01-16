Эксперт предупредил об опасности живой новогодней елки

Новогодняя елка может начать угрожать здоровью, если не убрать ее из квартиры через 14 дней после установки. Об этом изданию «Осторожно, новости» рассказал ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Денис Борозденко.

По словам эксперта, в теплой квартире, особенно если живая елка стоит в воде, создаются благоприятные условия для ускоренного роста плесневых грибков. Их споры активно попадают в воздух и могут вызывать аллергические реакции — кашель, заложенность носа, слезотечение, а также провоцировать приступы бронхиальной астмы.

Кроме того, некоторые хвойные деревья могут быть источником пыльцы, которая тоже относится к классическим аллергенам и способна усугублять проблемы с дыхательной системой у чувствительных людей. Борозденко отметил, что высохшая елка теряет эстетичный вид и может негативно влиять на эмоциональное состояние, усиливая стресс в первые рабочие дни после праздников.