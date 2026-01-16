До 2 февраля принимают заявление на ЕГЭ в 2026 году

До 2 февраля включительно принимают заявление на ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщили издание «Коммерсант».

Срок изменился из-за того, что 1 февраля выпадает воскресенье. Для выпускников 2026 года обязательны русский язык и математика (базовая или профильная), для прошлых лет — только профильная математика. Остальные экзамены сдаются по выбору.

Также заявление подается лично, через родителей или уполномоченных лиц. Отмечается, что участники с ОВЗ предоставляют рекомендации ПМПК, лица с инвалидностью — документы. Выпускники прошлых лет прикладывают документы об образовании.

ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (20 марта — 20 апреля), основной (1 июня — 9 июля) и дополнительный (4-25 сентября).