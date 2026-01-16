Для въезда на улицу в центре Рязани оборудуют круглосуточный пропускной пост

Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
В Рязани стартовали подготовительные работы по благоустройству улицы Павлова, въезд на улицу будет осуществляться через круглосуточный пропускной пост со стороны улицы Семинарской. Информация об этом опубликована в газете «Рязанские ведомости» 16 января. Полностью перекрывать улицу не будут, въезд будет возможен со стороны улицы Семинарской через круглосуточно работающий пропускной пункт. Пешеходное сообщение между Первомайским проспектом и улицей Семинарской сохранится, но в ограниченном объеме. Покрытие улицы обустроят из натурального гранита — пятью разными видами в зависимости от функциональных зон.

В Рязани стартовали подготовительные работы по благоустройству улицы Павлова, въезд на улицу будет осуществляться через круглосуточный пропускной пост со стороны улицы Семинарской. Информация об этом опубликована в газете «Рязанские ведомости» 16 января.

Несмотря на масштабные работы, стоимостью более 200 миллионов рублей, полностью перекрывать улицу не будут: здесь расположены жилые дома, детские сады, магазины и Дом-музей И. П. Павлова. Въезд будет возможен со стороны улицы Семинарской через круглосуточно работающий пропускной пункт. Пешеходное сообщение между Первомайским проспектом и улицей Семинарской сохранится, но в ограниченном объеме.

«Предстоящее благоустройство улицы Павлова будет похоже на ремонт квартиры, в которой жильцы продолжают проживать», — отметил руководитель проекта Сергей Иванников.

Как написали в материале, благоустройство начнется с замены коммуникаций — водопровода и теплотрасс, а также с реализации проекта «Чистое небо»: все провода уйдут под землю. Затем обновят тротуары (их расширят за счет проезжей части), высадят деревья (ясень, пурпурную иву, бересклет, иргу, гортензии) и установят малые архитектурные формы: скамейки с USB-разъемами, вращающиеся кресла, качели, вазоны и арт-объекты, включая бронзовую скульптуру собаки — в честь знаменитого физиолога.

Покрытие улицы обустроят из натурального гранита — пятью разными видами в зависимости от функциональных зон.