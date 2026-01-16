Рязань
Депутата, насмерть сбившего подростка в Рязанской области, оставили под стражей
Напомним, 56-летний депутат, не имея «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с питбайком. В результате аварии подросток скончался на месте.