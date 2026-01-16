Депутата, насмерть сбившего подростка в Рязанской области, оставили под стражей

Рыбновский районный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения для бывшего главы Алешинского сельского поселения Юрия Исаева. Об этом пишут «Рязанские новости». Заседание состоялось 15 января. Исаев и его адвокат выступили с просьбой о назначении домашнего ареста. При этом обвиняемый признал свою вину. После изучения материалов дела суд решил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля 2026 года включительно. Это решение может быть обжаловано. По информации суда, защита уже планирует подать апелляцию.

Напомним, 56-летний депутат, не имея «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с питбайком. В результате аварии подросток скончался на месте.