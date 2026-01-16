Безвиз между Россией и Саудовской Аравией заработает к концу февраля

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу к концу февраля-началу марта 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

В начале декабря 2025 года Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. По словам Кондратьева, для вступления документа в силу требуется 90 дней на прохождение внутренних процедур в обеих странах.

Представители туротрасли ожидают, что безвизовый режим существенно увеличит поток туристов из Саудовской Аравии в Россию и укрепит позиции РФ на международном туристическом рынке. В то же время Саудовская Аравия может стать перспективным массовым направлением для российских путешественников.

Фото: kremlin.ru.