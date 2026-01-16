Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

«Это надо обязательно сделать. Потому что исторически он был белый, это гораздо красивее, чем красный», — порассуждал дизайнер Лебедев. По его словам, в других городах России стены кремля белые. Например, Казанский кремль, который, по его мнению, выглядит особенно впечатляюще.

Блогер Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет. Об этом он сообщил в выпуске новостного обзора, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Фото: соцсети.