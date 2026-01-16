Афиша «Марко Молл»: теплые мероприятия холодного января

Когда на улице холодно и погода не располагает к долгим прогулкам, не нужно оставаться дома, а стоит обратить внимание на программу мероприятий ТРЦ «Марко Молл». Во второй половине января центр подготовил два мероприятия для семей с детьми. Программы сочетают и развлечения, и развивающие активности: хороший способ разнообразить зимние морозные выходные.

Уже завтра, 17 января, в «Марко Молл» — «Шоколадная планета». Маленькие гости праздника будут сопровождать сказочных героев на настоящую фабрику лакомства для всех сладкоежек мира. Это не просто веселое путешествие. Участники «примерят» на себя самую сладкую профессию шоколатье и создадут шоколадные конфеты, повеселятся на ленточном шоу, а также сделают фото на память с необычным фабричным экспонатом— живой статуей.

«Шоколадная планета», 17 января, 14:30. Вход— свободный, 0+. Площадка у входа № 2, напротив магазина Black&White.

24 января — захватывающие приключения с Леди Баг и Супер‑Котом. Юным героям предстоит решить нелегкую задачу по спасению любимых персонажей от злого Бражника, который так и норовит испортить праздник детям и помешать веселью. Тизер: дети обязательно справятся с коварным злодеем, а еще повеселятся на мыльном шоу создадут на творческом занятии яркие открытки на память о встрече.

Встреча с Леди Баг и Супер‑Котом, 24 января, 14:30. Вход — свободный, 0+. Площадка у входа № 2, напротив магазина Black&White.

А еще вторая половина января в «Марко Молл» — это две интересных экспозиции, работа которых подходит к завершению. И тем гостям центра, кто еще не увидел обитателей доисторической планеты или не исследовал космос вместе с героями «Звездных войн», стоит поторопиться.

До 25 января в «Марко Молл» работает «Космопарк» — необычная выставка‑подготовка в космонавты. Шорт‑лист для посещения: тренировки на космических аттракционах, испытание гравитацией, VR‑квесты, Тесла‑шоу, световые проекции, а также интересная информация о космосе.

Вход № 6. Посещение платное. 3+.

До 31 января в «Марко Молл» — «Динозавры морских глубин». Интерактивная роботизированная выставка. Посетителей ждет удивительное, яркое путешествие на миллионы лет назад, а аудиогид — известный телеведущий, ученый‑зоолог Николай Дроздов — станет проводником в уникальный мир доисторической эпохи планеты.

Вход № 2 (напротив магазина Zolla). Посещение платное. 0+Возрастное ограничение — 0+.