89 работникам рязанского предприятия задолжали 11 миллионов по зарплате

89 работникам рязанского предприятия задолжали 11 миллионов рублей по зарплате, сотрудники обратились к руководителю регионального следкома Олегу Васильеву. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Установлено, что директор предприятия по предоставлению медуслуг не выплачивал работникам зарплату с мая по сентябрь 2025 года, хотя, по данным ведомства, у него были средства для погашения задолженности.

На руководителя завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Кроме того, принимаются меры к погашению задолженности.