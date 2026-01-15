Рязань
В СК высказались о судьбе бывшего лидера рязанской ОПГ Алексея Лебедева
Руководитель СУ СКР по региону Олег Васильев высказался о судьбе бывшего лидера рязанской ОПГ Алексея Лебедева. Об этом он заявил в эфире радио «КП-Рязань».

Васильева спросили, как обстоят дела с Лебедевым.

«На той стадии все и осталось. Они его задержали, применили домашний арест. Все по этому делу известно, оно расследовано, лежит у нас и ждет своего часа. Но в силу политических ситуаций, а потом и проведения СВО…», — сказал Васильев.

Он добавил, что память у следкома «очень длинная», сроки давности отсутствуют по тяжким и особо тяжким преступлениям.

«Поэтому если кто-то думает, что уйдет от ответственности, бегая где-то от следствия, глубоко ошибается. Даже если преступление небольшой тяжести, срок давности проходит, но учет на лицо все равно выставляется. И потом, когда делаем запрос, будет указано, что лицо привлекалось к уголовной ответственности», — добавил Васильев.

Напомним, Алексей Лебедев стал руководить группировкой в 1995 году после того, как убили двоих предыдущих лидеров. Его считали «теневым» главой, вместе с ним бандитами управлял Дмитрий Голованов.

В ноябре 2016 года Лебедева задерживали на Украине. Однако местные правоохранительные органы России его не выдали. В 2021 году сообщалось, что Лебедев скрывается на Украине от следствия в России, он объявлен в международный розыск.