В Ряжске две женщины совершили серию краж из супермаркета

В межмуниципальный отдел МВД России «Ряжский» поступило сообщение о недостаче продуктов в супермаркете. Ревизия выявила пропажу товаров на сумму более 28 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что накануне в супермаркет заходили две женщины, которые долго ходили между стеллажами и покупали небольшие наборы продуктов. Личности подозреваемых установили. Полицейские задержали 50-летнюю местную жительницу и её 30-летнюю приятельницу. Женщины признались, что специально приходили в магазин, чтобы украсть продукты. Одна из них отвлекала внимание работников, а другая набивала в сумку дорогостоящие товары. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.

