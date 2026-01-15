В Ряжске две женщины совершили серию краж из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В межмуниципальный отдел МВД России «Ряжский» поступило сообщение о недостаче продуктов в супермаркете. Ревизия выявила пропажу товаров на сумму более 28 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что накануне в супермаркет заходили две женщины, которые долго ходили между стеллажами и покупали небольшие наборы продуктов. Личности подозреваемых установили.
Полицейские задержали 50-летнюю местную жительницу и её 30-летнюю приятельницу. Женщины признались, что специально приходили в магазин, чтобы украсть продукты. Одна из них отвлекала внимание работников, а другая набивала в сумку дорогостоящие товары.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.