В Рязанской области за сутки поймали 3 пьяных водителя

Инспекторы ДПС за сутки выявили 298 нарушений ПДД, том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также выявлены 92 водителя, которые управляли тонированным автомобилем, 7 нарушений допустили водители грузового транспорта.