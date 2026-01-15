В Рязанской области за 2025 год произошло более 20 ЧП на железной дороге

В 2025 году в Рязанской области зафиксировали 21 несчастный случай на объектах железнодорожной инфраструктуры. Это больше, чем годом ранее, когда произошло 18 подобных инцидентов, сообщает пресс-служба МЖД.

Впервые за год пострадали несовершеннолетние: зарегистрировали два случая травмирования детей, тогда как в 2024 году таких происшествий не было.

Основной причиной ЧП стало нарушение правил поведения на железной дороге. Чаще всего люди переходили пути в неположенных местах. Кроме того, в 2025 году выросло число несчастных случаев на пешеходных переходах, когда граждане выходили на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.