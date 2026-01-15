В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

Рейды пройдут в четверг, 15 января. Они направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей автомобилей и средств индивидуальной мобильности. Проверки пройдут на пешеходных переходах около школ, детсадов и жилых секторов. Цель профилактического мероприятия — снижение детского травматизма.