В Рязанской области пройдут рейды ГАИ
Рейды пройдут в четверг, 15 января. Они направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей автомобилей и средств индивидуальной мобильности. Проверки пройдут на пешеходных переходах около школ, детсадов и жилых секторов. Цель профилактического мероприятия — снижение детского травматизма.
