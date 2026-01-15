В Рязанской области предотвратили семейный скандал, разгоревшийся после застолья

В селе Путятино полицейские пресекли семейный скандал, который разгорелся после застолья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

54-летняя женщина сообщила, что ее нетрезвый муж пытается ее задушить. В момент угрозы женщина успела спрятаться в соседней комнате и позвонить в полицию.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые утихомирили 46-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции.

Уточняется, что конфликт возник после того, как супруги, отмечая зимние праздники, выпили все запасы алкоголя. Когда женщина потребовала продолжения веселья, а мужчина настаивал на окончании вечера, разговор быстро перерос в ссору. В итоге мужчина попытался припугнуть жену, схватив ее за шею.

В данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.