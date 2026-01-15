В Рязанской области планируют развивать «Танцующий лес»

«В планах — реконструкция пристани в Шилове и развитие памятника природы „Танцующий лес“. Нужно подходить очень бережно: важно сохранить каждое дерево и сделать территорию удобной для людей», — говорится в сообщении. Отмечается, что в посёлке проработают строительство многоквартирных домов и закупят дополнительную дорожную и коммунальную технику.

В Шилове Рязанской области планируют развивать «Танцующий лес». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

«В планах — реконструкция пристани в Шилове и развитие памятника природы „Танцующий лес“. Нужно подходить очень бережно: важно сохранить каждое дерево и сделать территорию удобной для людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в посёлке проработают строительство многоквартирных домов и закупят дополнительную дорожную и коммунальную технику.

Фото: соцсети.