В Рязанской области отменили карантин по бешенству

Ограничительные мероприятия по заболеванию бешенством животных отменили в личном подворье Павелецкого городского поселения, а также в неблагополучном пункте — на территории, ограниченной улицами Возрождения, Интернациональной, Кировской, Комсомольской, Ленинской, Пекинской, Первомайской и Полевой рабочего поселка Павелец.