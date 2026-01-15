В Рязанской области отменили карантин по бешенству
Ограничительные мероприятия по заболеванию бешенством животных отменили в личном подворье Павелецкого городского поселения, а также в неблагополучном пункте — на территории, ограниченной улицами Возрождения, Интернациональной, Кировской, Комсомольской, Ленинской, Пекинской, Первомайской и Полевой рабочего поселка Павелец.
В Скопинском районе отменили карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Карантин действовал с 29 октября 2025 года.