В Рязани заметили юного зацепера на троллейбусе
В Рязани заметили юного зацепера. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточнили, что мальчику на вид лет 10, а увидели его, примерно, в 12 часов дня. На кадрах видно, как он держится за троллейбус.
Напомним, что «зацепинг» (проезд снаружи транспорта) опасен для здоровья и жизни. Родителям стоит следить за тем, чтобы их дети избегали такого времяпровождения.
Фото: Топор. Рязань.