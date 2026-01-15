В Рязани заметили юного зацепера на троллейбусе

В Рязани заметили юного зацепера. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточнили, что мальчику на вид лет 10, а увидели его, примерно, в 12 часов дня. На кадрах видно, как он держится за троллейбус.

Напомним, что «зацепинг» (проезд снаружи транспорта) опасен для здоровья и жизни. Родителям стоит следить за тем, чтобы их дети избегали такого времяпровождения.

Фото: Топор. Рязань.