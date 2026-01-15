В Рязани высота сугробов достигла 42 сантиметров

В Рязани к 15 января высота сугробов достигла 42 сантиметров. Об этом сообщили на сайте «Гидрометцентра России». Ранее этот показатель составлял 36 сантиметров. Помимо этого, на сегодняшний день в Сасово снежный покров достигает 27 см, а в Ряжске — 34 см. Также в Туме высота сугробов составила 50 см, а в поселках Скопинского округа Павелец и Касимовского округа Елатьма — 24 и 40 сантиметров.