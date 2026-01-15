В Рязани осудили мужчину за создание преступного сообщества и оборот наркотиков

Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
11 января 11:44
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
10 января 10:06
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
8 января 08:35
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
7 января 15:00
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Установлено, что с 2013 по 2015 годы подсудимый организовал преступное сообщество для продажи наркотиков в интернете. Мужчина создал «структурные подразделения», которые поставляли запрещенные вещества больших партий наркотиков в различные регионы России. Преступную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота на территории Рязанской области изъято более 29 кг наркотиков.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор жителю Коми за создание преступного сообщества и оборот наркотиков. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что с 2013 по 2015 годы подсудимый организовал преступное сообщество для продажи наркотиков в интернете.

Мужчина создал «структурные подразделения», которые поставляли запрещенные вещества больших партий наркотиков в различные регионы России.

Преступную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота на территории Рязанской области изъято более 29 кг наркотиков.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.