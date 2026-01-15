В Рязани осудили мужчину за создание преступного сообщества и оборот наркотиков

Установлено, что с 2013 по 2015 годы подсудимый организовал преступное сообщество для продажи наркотиков в интернете. Мужчина создал «структурные подразделения», которые поставляли запрещенные вещества больших партий наркотиков в различные регионы России. Преступную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота на территории Рязанской области изъято более 29 кг наркотиков.