В Рязани осудили мужчину за создание преступного сообщества и оборот наркотиков
Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор жителю Коми за создание преступного сообщества и оборот наркотиков. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что с 2013 по 2015 годы подсудимый организовал преступное сообщество для продажи наркотиков в интернете.
Мужчина создал «структурные подразделения», которые поставляли запрещенные вещества больших партий наркотиков в различные регионы России.
Преступную деятельность пресекли полицейские. Из незаконного оборота на территории Рязанской области изъято более 29 кг наркотиков.
Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.