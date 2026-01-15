В Рязани из-за коммунальной аварии ограничили движение транспорта

В четверг, 15 января, на улице Новоселов проводят ремонтные работы. Причиной стал прорыв водопровода. В районе дома № 37 одна полоса проезжей части закрыта. Планируется, что работы завершат до конца дня.