В Рязани из-за коммунальной аварии ограничили движение транспорта
На улице Новоселов из-за коммунальной аварии ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В четверг, 15 января, на улице Новоселов проводят ремонтные работы. Причиной стал прорыв водопровода.
В районе дома № 37 одна полоса проезжей части закрыта.
Планируется, что работы завершат до конца дня.
Ранее сообщалось, что в пяти домах на улице Новоселов отключили холодную воду.