В России создадут оперштаб по противодействию мошенничеству

Правительство планирует ужесточить ответственность операторов связи за нарушения при продаже SIM-карт, в том числе при их оформлении на иностранных граждан. Соответствующие поправки в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В кабмине уточнили, что инициатива стала частью системной работы по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Кроме того, власти создают оперативный штаб по противодействию интернет-мошенничеству. Он будет координировать взаимодействие государства, банков, операторов связи и цифровых платформ, а также участвовать в разработке новых законодательных инициатив. Для работы штаба подготовят отдельный нормативный акт, который определит его полномочия и порядок деятельности.