В России предложили запретить коммерческие батутные центры

Причиной для такого предложения стал рост обращений в стационары после прыжков на батутах. Отмечается, что наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма в стране. Кроме того, сказано, что педиатры не видят «безопасного» способа прыгать на батуте для развлечения. Правоохранители реагируют на инциденты постфактум, квалифицируя их как уголовные преступления. Однако, по мнению членов совета при Роспотребнадзоре, это не предотвращает новые трагедии.

В России предложили запретить работу коммерческих надувных аттракционов, в том числе батутных центров. Об этом 15 января сообщило ТАСС со ссылкой на протокол заочного заседания общественного совета при Роспотребнадзоре.

