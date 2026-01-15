Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.62 / 79.00 15/01 13:20
Нал. EUR 92.10 / 92.97 15/01 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 673
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 466
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 583
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 392
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России предложили запретить коммерческие батутные центры
Причиной для такого предложения стал рост обращений в стационары после прыжков на батутах. Отмечается, что наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма в стране. Кроме того, сказано, что педиатры не видят «безопасного» способа прыгать на батуте для развлечения. Правоохранители реагируют на инциденты постфактум, квалифицируя их как уголовные преступления. Однако, по мнению членов совета при Роспотребнадзоре, это не предотвращает новые трагедии.

В России предложили запретить работу коммерческих надувных аттракционов, в том числе батутных центров. Об этом 15 января сообщило ТАСС со ссылкой на протокол заочного заседания общественного совета при Роспотребнадзоре.

Причиной для такого предложения стал рост обращений в стационары после прыжков на батутах. Отмечается, что наличие защитных сеток и матов не снижает общий уровень травматизма в стране.

Кроме того, сказано, что педиатры не видят «безопасного» способа прыгать на батуте для развлечения. Правоохранители реагируют на инциденты постфактум, квалифицируя их как уголовные преступления. Однако, по мнению членов совета, это не предотвращает новые трагедии.