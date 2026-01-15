В России хотят увеличить пособия оставшимся без работы беременным

Согласно документу, беременные женщины, потерявшие работу из-за ликвидации организации, смогут получать пособие по беременности и родам в размере среднего заработка за последние два года. Изменения планируют внести в статью 8 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Соответствующий проект внесут в Госдуму.

Уточняется, что сейчас таким россиянкам предусмотрено пособие в размере прожиточного минимума в регионе.