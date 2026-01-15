В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота с фальшивой лицензией

В МВД России рассказали о мошеннических Telegram-ботах, которые имитируют торговлю цифровыми активами и для убедительности используют поддельные лицензии. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что насторожить должна сама лицензия: в документе отсутствует указание организации, которой она выдана, а в качестве органа указана Федеральная служба по финансовым рынкам, ликвидированная еще в 2013 году.

Кроме того, в лицензии фигурирует вид деятельности «криптовалютные операции», которого нет в перечне лицензируемых.

В МВД подчеркнули, что подобные признаки указывают на мошенничество и призвали пользователей критически относиться к подобным предложениям в мессенджерах.