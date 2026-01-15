В минтрансе рязанцам объяснили укладку «заплаток» на дорогах зимой

В министерстве заявили, что ведомством организован контроль за состоянием дорожного покрытия мостовых сооружений. В январе ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона проведен на мостах через реки Оку и Трубеж в Рязани. «Благодаря своей структуре литая смесь адаптирована для укладки при низких температурах, равномерно распределяется и формирует плотное покрытие. Ликвидация ямочности осуществляется дорожными службами на постоянной основе», — отметили в минтрансе.

В минтрансе рязанцам объяснили укладку «заплаток» на дорогах зимой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В министерстве заявили, что ведомством организован контроль за состоянием дорожного покрытия мостовых сооружений. В январе ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона проведен на мостах через реки Оку и Трубеж в Рязани.

«Благодаря своей структуре литая смесь адаптирована для укладки при низких температурах, равномерно распределяется и формирует плотное покрытие. Ликвидация ямочности осуществляется дорожными службами на постоянной основе», — отметили в минтрансе.