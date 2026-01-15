В Кремле анонсировали важное выступление Путина

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в четверг Путин выступил в Большом Кремлевском дворце в Александровском зал. Песков отметил, что выступление Путина будет посвящено внешнеполитическим вопросам. «В том числе затронет и основное видение взаимоотношений со странами, послы которых будут представлены на церемонии», — сказал представитель Кремля. Он также подчеркнул, что выступление будет важным.

