В Госдуме заявили, что россиянам стоит самим решать проблему снега, а не писать жалобы

Депутат Светлана Разворотнева отметила, что обращения в надзорные органы приводят к штрафам для УК, из-за чего у них становится ещё меньше средств на уборку. По её мнению, вместо жалоб жителям логичнее самостоятельно чистить снег или собирать деньги на наём дополнительных работников.

