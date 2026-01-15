В Госдуме предложили значительно повысить зарплату школьным учителям

Депутаты от партии «Справедливая Россия» предложили повысить зарплату учителей до 200% от средней заработной платы в каждом регионе. Об этом говорится в письме к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, подписанном лидером партии Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой, председателем комитета Госдумы, передает РИА Новости. Депутаты хотят, чтобы оклад учителей составлял не менее 70% от общей зарплаты, а дополнительные выплаты были прозрачными и понятными. Также они предложили создать единую систему оплаты труда для учителей, чтобы устранить разницу в зарплатах между регионами.

Лантратова отметила, что учителя должны чувствовать уважение со стороны государства, и это должно проявляться не только в словах, но и в конкретных действиях.