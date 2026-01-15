Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Госдуме пообещали разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами» в кино
В Госдуме на комитете по культуре 14 января заявили о намерении жестко контролировать отечественное кино, критикуя «буратино» и «бременских музыкантов». Обсуждался законопроект, дающий Минкульту право самостоятельно определять приоритетные темы фильмов для госфинансирования. Депутат Иван Мусатов выразил обеспокоенность тем, что режиссеры вроде Александра Роднянского*, признанного иностранным агентом, продолжают снимать фильмы, не соответствующие запросам общества, и призвал «фильтровать» таких деятелей и прекратить финансирование лишь «своих». Актер и депутат Дмитрий Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка» за негативное влияние на детей, тогда как депутат Денис Майданов отметил коммерческий успех семейного кино. Актриса Елена Драпеко поддержала вмешательство Минкульта в творческий процесс, предложив отменить запрет на это в законе о культуре.

В Госдуме на заседании комитета по культуре 14 января заявили о намерении жестко разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами» в отечественном кино. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основным вопросом обсуждения стал законопроект, который предоставит Министерству культуры право самостоятельно определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на госфинансирование. Депутат Иван Мусатов выразил обеспокоенность тем, что некоторые режиссеры, такие как Александр Роднянский*, признанный в стране иностранным агентом, остались в России и продолжают снимать фильмы, которые, по его мнению, не соответствуют актуальным запросам общества.

Мусатов призвал к «фильтрации» таких деятелей и потребовал прекратить практику, когда финансирование получают только «свои». В свою очередь, актер и депутат Дмитрий Певцов раскритиковал новый фильм «Чебурашка», утверждая, что он негативно влияет на детей. На защиту семейного кино выступил депутат и певец Денис Майданов, который отметил коммерческий успех подобных франшиз.

Актриса Елена Драпеко поддержала идею Минкульта о вмешательстве в творческий процесс и предложила отменить статью закона о культуре, которая это запрещает.

* - признан в России иностранным агентом

Фото: Central Partnership.