Уроженку Узбекистана оштрафовали за фиктивную прописку мигранта в рязанском селе

Уроженка Узбекистана зарегистрирована в поселке Мурмино Рязанского района, а живет в областном центре. У женщины есть дом, который ей принадлежит на праве собственности в селе Коровка Сапожковского округа. Суд установил, что в нем она фиктивно прописала уроженца Узбекистана. Вину женщина признала. Суд назначил ей штраф 102 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

