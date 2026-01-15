Трамп обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине

Американского лидера спросили, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать конфликт. «[Владимир] Зеленский», — ответил на вопрос Трамп. По мнению главы США, президент России Владимир Путин готов заключить сделку, тогда как Украина проявляет более сдержанную позицию.

