ТАСС: в Сумской области уничтожили командный пункт погранотряда Украины

В Сумской области прицельным ударом беспилотника уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Об этом пишет ТАСС. По данным российских силовых структур, в результате поражения в Краснополье противник потерял до взвода личного состава, в том числе есть потери среди офицеров.