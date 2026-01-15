Смартфоны усиливают эмоциональную боль от социальной изоляции — исследование

Активное использование смартфонов может усиливать чувство одиночества и эмоциональную боль в ситуациях, когда человека не приглашают на встречи или мероприятия. К такому выводу пришли ученые, изучив реакцию людей на социальное исключение. Исследование опубликовали в журнале Computers in Human Behavior.

Специалисты выяснили, что гаджеты формируют у пользователей завышенное ощущение принадлежности к социальным группам.

В результате ожидания от окружающих растут, и просмотр фотографий знакомых, отдыхающих без них, может вызывать выраженную психологическую боль. Участники эксперимента с высокой экранной активностью демонстрировали повышенную реакцию мозга на ситуации исключения.