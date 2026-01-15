Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 027
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 485
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 634
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 422
Смартфоны усиливают эмоциональную боль от социальной изоляции — исследование
Активное использование смартфонов может усиливать чувство одиночества и эмоциональную боль в ситуациях, когда человека не приглашают на встречи или мероприятия. К такому выводу пришли ученые. Исследование опубликовали в журнале Computers in Human Behavior.

Специалисты выяснили, что гаджеты формируют у пользователей завышенное ощущение принадлежности к социальным группам.

В результате ожидания от окружающих растут, и просмотр фотографий знакомых, отдыхающих без них, может вызывать выраженную психологическую боль. Участники эксперимента с высокой экранной активностью демонстрировали повышенную реакцию мозга на ситуации исключения.