Скончался рязанский тренер по бильярду Владимир Тебенихин
В Рязанской области скончался тренер-преподаватель отделения бильярдного спорта СШОР «Лидер» Касимова Владимир Тебенихин. Об этом сообщили в соцсетях спортшколы.
Владимир Тебенихин умер 14 января на 56-м году жизни. Причина смерти не указана.
Отмечается, что он проработал тренером-преподавателем в Касимове более двух лет.
В спортшколе выразили соболезнования родным и близким Владимира Тебенихина.
Фото: группа «Спортивная школа олимпийского резерва „Лидер“» в «ВК».