Скончался рязанский тренер по бильярду Владимир Тебенихин

Владимир Тебенихин умер 14 января на 56-м году жизни. Причина смерти не указана. Отмечается, что он проработал тренером-преподавателем в Касимове более двух лет. В спортшколе выразили соболезнования родным и близким Владимира Тебенихина.