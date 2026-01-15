Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.71 / 79.00 15/01 16:50
Нал. EUR 92.24 / 93.23 15/01 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 855
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 475
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 608
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Скончалась последняя участница Великой Отечественной войны Ряжского округа Анна Залетова
Женщины не стало 13 января. Ей был 101 год. Отмечается, что на фронте Анна Григорьевна была радисткой. После войны работала кассиром в сельпо, бухгалтером на Ряжском молокозаводе. После рождения сына работала в совхозе «Салтыковский», затем почтальоном в Лыковском отделении связи. В 1995 году вышла на пенсию. В 2025 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Ряжска». Анна Григорьевна была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «и другими. 15 января Анну Залетову похоронили с воинскими почестями на кладбище в селе Зезюлино Ряжского округа.

Скончалась последняя участница Великой Отечественной войны Ряжского округа Анна Залетова. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Женщины не стало 13 января. Ей был 101 год.

Отмечается, что на фронте Анна Григорьевна была радисткой. После войны работала кассиром в сельпо, бухгалтером на Ряжском молокозаводе. После рождения сына работала в совхозе «Салтыковский», затем почтальоном в Лыковском отделении связи. В 1995 году вышла на пенсию.

В 2025 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Ряжска».

Анна Григорьевна была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «и другими.

15 января Анну Залетову похоронили с воинскими почестями на кладбище в селе Зезюлино Ряжского округа.