Скончалась последняя участница Великой Отечественной войны Ряжского округа Анна Залетова

Женщины не стало 13 января. Ей был 101 год. Отмечается, что на фронте Анна Григорьевна была радисткой. После войны работала кассиром в сельпо, бухгалтером на Ряжском молокозаводе. После рождения сына работала в совхозе «Салтыковский», затем почтальоном в Лыковском отделении связи. В 1995 году вышла на пенсию. В 2025 году ей присвоили звание «Почетный гражданин города Ряжска». Анна Григорьевна была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «и другими. 15 января Анну Залетову похоронили с воинскими почестями на кладбище в селе Зезюлино Ряжского округа.

