СК: в Рязанской области присяжные чаще всего оправдывают преступников

Об этом рассказал подполковник юстиции Михаил Шувариков. По словам Шуварикова, в районных судах при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей часто выносятся оправдательные приговоры при очевидной доказательной базе. Следователь отметил, что причиной таких решений становится то, что «в небольших районах все друг друга знают». «В итоге присяжные жалеют подсудимого, либо боятся брать ответственность за суровый вердикт», — заключил Шувариков.

