Сасовский поэт Владимир Хомяков вошел в топ-50 писателей России XXI века
Владимир Хомяков, почетный гражданин Сасова, признан одним из 50 лучших писателей России XXI века. Об этом сообщила глава администрации округа Евгения Рубцова.

Поэт пишет с 1972 года, его произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Смена», «Литературная Россия». Многие стихи переведены на иностранные языки, более сотни положены на музыку.

Фото: «Стихи. ру».