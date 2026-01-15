Рязанская область заняла 1 место в ЦФО по объемам продаж в розничной торговле

Рязанская область заняла 1 место в ЦФО и 22-е в стране по объемам продаж в розничной торговле за 11 месяцев 2025 года по сравнению с 2024-м. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Рязаньстата. Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2025 года составил 359,5 млрд рублей, 51,2% из которого — пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, 48,8% - непродовольственные товары. В структуре розничных продаж 98,8% приходится на торгующие организации и индивидуальных предпринимателей, 1,2% - на розничные рынки и ярмарки.

Оборот общественного питания увеличился на 1,9% по сравнению с 2024 годом и составил 15,1 млрд рублей.