Рязанку осудили за кражу 600 тысяч рублей у пенсионерки

По данным суда, 67-летня жительница Касимовского округа украла у пенсионерки из дома 600 тысяч рублей. Отмечается, что позже она вернула всю сумму и признала свою вину. Рязанке назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением определенных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.

