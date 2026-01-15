Рязанка, ударившая сожителя ножом по голове, попала под суд

В Рязанском районе началось судебное разбирательство по делу о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Прокурор района утвердил 40-летней женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в ноябре 2025 года в жилом помещении в поселке Ласковский. В ходе конфликта между сожителями женщина нанесла мужчине не менее четырех ударов кухонным ножом в область головы. В результате мужчина получил серьезные травмы — резаные ранения лобной и затылочной долей, а также ссадины в теменной области. Потерпевший смог покинуть место происшествия и обратиться за медпомощью.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд.

Ранее ударившую сожителя ножом по голове рязанку заключили под стражу.